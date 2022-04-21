رضوان: الاحتلال لن يفلح باستعادة هيبته المنهارة والمقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "تحية لكتائب عز الدين القسام والمقاومة الفلسطينية، وهي تتصدى بكل بسالة لطائرات الاحتلال وترغمها على الفرار من سماء غزة".جاء ذلك تعقيبا على قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع في القطاع، فجر اليوم الخميس.وأكد رضوان، أن الاحتلال لن يفلح في استعادة هيبته المنهارة أمام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في القدس، لافتا إلى أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك، وعلى الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه.