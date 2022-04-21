شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ المقاومة التي اطلقت من القطاع

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ المقاومة التي اطلقت من القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (يديعوت احرونوت)، فجر اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح لحظة اعتراض القبة الحديدية لوابل الصواريخ التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، حيث حاولت القبة الحديدية اعتراض بعضاً منها.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت مواقع في القطاع، ردا على اطلاق صاروخ اطلق من قطاع غزة تجاه متسوطنة (سديروت).


 


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