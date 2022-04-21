إطلاق رشقة صاروخية جديدة من القطاع تجاه المستوطنات.. وجيش الاحتلال يستعد للرد

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن أربعة قذائف صاروخية جديدة، أطلقت فجر اليوم الخميس، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ولكن القبة الحديدة اعترضتها.



من جانبه ادعى موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، أنه تم اطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، لافتا إلى أن القبة الحديدية حاولت اعتراضها.



بدوره، أكد موقع (انتلي تايمز) الإسرائيلي، أن مستوطناً أصيب بجروح وصفت بالطفيفة، جراء شاظايا صاروخ اطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت.



من جهته، أكد نوعم أمير، المراسل العسكري لموقع (ماكور ريشون)، أنه بعد استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فإن الجيش الاسرائيلي يستعد لموجة أخرى من الغارات على القطاع.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في وقت سابق موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة وجنوب غرب المدينة.



وأفادت إذاعة الأقصى، بأن طائرات الاحتلال قصفت موقع عيسى البطران التابع للمقاومة الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بعدد من الصواريخ، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما وقصفت طائرات الاحتلال موقع عبيدة التابع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة.

وتصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومــة لطائرات الاحتلال جنوب قطاع غزة.



في سياق متصل، أطلقت دبابة تابعة للاحتلال، النار تجاه نقاط الضبط الميداني شرق مخيم البريج في المحافظة الوسطى.



من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "مقاتلات حربية تابعة للجيش شنت غارات على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية نحو سديروت".



رام الله - دنيا الوطن