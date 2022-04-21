بعدة غارات.. طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الخميس، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.وأفادت إذاعة الأقصى، بأن طائرات الاحتلال قصفت موقع عيسى البطران التابع للمقاومة الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بعدد من الصواريخ، دون أن يبلغ عن إصابات.هذا وسمع أصوات انفجارات عنيفة ومتتالية في المنطقة الوسطى إثر استهداف طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة.كما وأطلقت دبابة تابعة للاحتلال، النار تجاه نقاط الضبط الميداني شرق مخيم البريج في المحافظة الوسطى.