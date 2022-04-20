البيت الأبيض: نشعر بقلق عميق من أعمال العنف الأخيرة في القدس والضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض، مساء يوم الأربعاء، "نشعر بقلق عميق من أعمال العنف الأخيرة في القدس والضفة الغربية".وجاءت التصريحات عقب حالة التوتر التي تشهدها الضفة الغربية والقدس بعد اقتحامات المستوطنين للأماكن الدينية وغضب فلسطيني حيال الأمر.هذا ودعا البيت الأبيض، جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على الوضع الراهن للحرم الشريف.وفي وقت سابق، رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعطاء تصريح لمئات المستوطنين المتطرفين بتنظيم فعالية "مسيرة الأعلام" بالقدس الشرقية المحتلة، وقامت بنشر الحواجز لمنع وصولها لباب العامود.وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قد قرر منع عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من الوصول إلى باب العامود في القدس المحتلة.ويأتي قرار بينيت، بمنع بن غفير من الوصول إلى باب العامود، بناء على توصية وزير الأمن الداخلي ورئيس (شاباك)، والمفوض العام للشرطة.وقال بينيت: "لا أنوي السماح لـ "سياسة صغيرة" بتعريض حياة البشر للخطر، لن أسمح لاستفزاز سياسي من قبل بن غفير بتعريض جنود الجيش وأفراد الشرطة لخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب".