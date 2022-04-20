النضال الشعبي تثمن تخصيص الجزائر وقف القدس لاقامة مشاريع استثمارية يعود ريعها لدعم شعبنا

رام الله - دنيا الوطنثمنت جبهة النضال الشعبي بتخصص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية "وقف القدس" بتخصيص قطعة أرض مساحتها خمسة ٱلاف متر مربع في الجزائر العاصمة بلدية المحمدية بالقرب من مسجد الجزائر الاعظم، لإقامة مشاريع استثمارية يعود ريعها لدعم الشعب الفلسطيني في القدس لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.وقال ممثل الجبهة في الجزائر علاء الشلبي، مساء الأربعاء، إن: "هذا ليس غريبا على الحكومة والشعب الجزائرية التي دوما كانت ومازالت تقدم الدعم لشعبنا وقضينا الوطنية".وتابع أن تجهيز وقف القدس دليلا عمليا على دعم الجزائر المتواصل لشعبنا وكل الشكر والاحترام والتقدير للجزائر حكومة وشعبا.