برهوم: منع مسيرة الأعلام تحقق بفعل حالة الردع التي فرضتها المقاومة بغزة





وأضاف برهوم في تصريح له مساء الأربعاء، "كما أن منع المسيرة تحقق بفعل حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن الذي أربك حسابات العدو، وبصمود المرابطين في المسجد الأقصى، وبطولات وتضحيات أهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل".





والجدير بالذكر، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قد اتخذ قراراً مؤخراً بمنع تنظيم مسيرة الأعلام لما قد تدفع نتائجها إلى تصعيد مع الفلسطينيين.







رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم: إن "منع المستوطنين من ذبح القرابين في الأقصى، ومن بعدها منع مسيرة الأعلام من الوصول إلى الحي الإسلامي و باب العمود، تحقق بفعل حالة الردع والمعادلات التي فرضها الفعل المقاوم خلال معركة سيف القدس️".