حماس: المقاومة قادرة على إيلام "العدو" ولديها امتداد في كل فلسطين



وأشارت الصحفية "دانا بن شمعون" الى أن حماس ما زالت مستمرة في تحقيق انجازات، منها تعزيز مكانة الحركة في مدينة القدس، واثبات وجودها من خلال التحركات مع الوسطاء، والآن منع اقتراب مسيرة الاعلام من باب العامود.



و"سيف القدس" خاضتها المقاومة الفلسطينية في شهر رمضان من العام الماضي لمدة 11 يوما، وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة، لتفرق جموع المستوطنين الذين خرجوا "بمسيرة أعلام" كان مخططاً لها اقتحام المسجد الأقصى.



وقد بدأت ما تسمى "بمسيرة الأعلام" في عام 1974 لكنها توقفت خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2016 بسبب المواجهات مع الفلسطينيين.



وعادت المسيرة بعد ذلك الى أن وضعت المقاومة الفلسطينية حدا لها في معركة سيف القدس العام الماضي.



رام الله - دنيا الوطنقال محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، إن حركة حماس عندما تتحدث عن المقاومة فإنها تتحدث عن رد المقاومة بما لديها من امتداد في كل أنحاء فلسطين.وأكد حمادة أن المقاومة قادرة على إيلام العدو كما جرى من عمليات موجعة في تل أبيب.وأوضح أن المقاومة بغزة مُجّربة وفوق الاختبار، ولبّت عندما طُلبت سابقاً، وقرار التدخل في أحداث القدس تحدده غرفة العمليات المشتركة والفصائل.وأضاف أن حركة حماس تتبنى مبدأ وحدة الجبهات والساحات الفلسطينية.وأشار حمادة الى أن حماس تدعم إعداد القوة، وبناء المقاومة في الضفة والقدس لإيلام المحتل.وأفشلت قوة الردع التي حققتها المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس "مسيرة الأعلام" التي خطط المستوطنون لوصولها الى الحي الإسلامي وباب العامود في المدينة المحتلة.وخوفاً من أي تصعيد كما جرى العام الماضي، دفعت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء بالمئات من عناصرها لقطع الطريق على المسيرة ومنعها من الوصول الى باب العامود.واعتبر الصحفي الإسرائيلي "يائير ليفي" ما يجري في القدس انتصار ساحق لحماس والجهاد.من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي "جال بيرجر" إن حماس تسجل نصراً اسمه (ممنوع مسيرات الأعلام في القدس) بعد عام من "عملية حارس الأسوار" معركة سيف القدس.