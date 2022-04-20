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  • رام الله: الاحتلال يستهدف سيارة تابعة للمستودعات المركزية بوزارة الصحة بالأعيرة المطاطية

شؤون فلسطينية

رام الله: الاحتلال يستهدف سيارة تابعة للمستودعات المركزية بوزارة الصحة

رام الله: الاحتلال يستهدف سيارة تابعة للمستودعات المركزية بوزارة الصحة
استهداف سيارة تابعة لوزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت، مساء اليوم الأربعاء، سيارة تابعة للمستودعات المركزية بوزارة الصحة لإطلاق أعيرة مطاطية من قبل قوات الاحتلال، بالقرب من مدخل مخيم الجلزون برام الله.

واستنكرت وزارة الصحة هذا الاعتداء، حيث أن السيارات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية تقوم بنقل كوادر القطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا يشكل إعاقة واضحة لعمل الكوادر الصحية وقدرتهم على تقديم الواجب الإنساني للمواطنين.

وناشدت الوزارة، المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية بضرورة لجم ممارسات الاحتلال بحق كوادر مراكز ومرافق وسيارات المنظومة الصحية ككل، حيث تتعمد سلطات الاحتلال استهدافها، رغماً عن المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تحظر التعرض لمقدمي ومراكز الخدمات الصحية.

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