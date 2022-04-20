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دولي

دون تحديد هوياتهم.. إيران تعلن اعتقال ثلاثة جواسيس تابعين للاحتلال الإسرائيلي

دون تحديد هوياتهم.. إيران تعلن اعتقال ثلاثة جواسيس تابعين للاحتلال الإسرائيلي
قوات مسلحة إيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إيران، مساء اليوم الأربعاء،  اعتقال ثلاثة جواسيس تابعين للاحتلال الإسرائيلي دون أن تحدد هوياتهم.

ووفقاُ لوكالة (أنباء فارس الإيرانية): "اعتقال 3 أفراد بتهم التجسس لصالح الموساد في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب البلاد".

وبدورها، أفادت الدائرة العامة للامن في محافظة سيستان وبلوجستان باعتقال ثلاثة عملاء لجهاز الموساد في سيستان وبلوجستان بحكم الجهاز القضائي.

وتابعت: "هؤلاء الاشخاص متورطون في نشر معلومات ووثائق سرية".

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