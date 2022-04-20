"التعاون الإسلامي" تدين إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل





واعتبرت، هذه الإجراءات الاستفزازية اعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية، ومؤكدة رفضها محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.





وحملت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة.





ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بشدة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، إضافة إلى استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.