البريم: قوة الردع لمقاومتنا بغزة زادت وعلى الاحتلال وقف عدوانه في القدس والضفة

قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، إن: "قوة الردع لمقاومتنا بغزة وإنتفاضة أهلنا في القدس ويقظتهم تفرض معادلات وقواعد اشتباك جديدة على العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين".



وأضاف البريم في تصريح له الأربعاء، أن "فشل مسيرة الأعلام الصهيونية من الوصول إلى باب العامود والبلدة القديمة يشكل انتصارا إضافيا في إطار معركة شعبنا بالدفاع عن القدس ومقدساتها".



وتابع: "قوة الردع زادت فعاليتها بعد معركة سيف القدس وعلى العدو أن يوقف عدوانه في القدس والضفة فورا"، مؤكداً أن "رسالة المقاومة واضحة بأن القدس حاضرة في أولوياتها ولن نسمح بأي عبث صهيوني بمقدساتنا مهما عظمت التضحيات".



وتوجه البريم، بالتحية والفخر لأهلنا المرابطين في المسجد الأقصى ولكل أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل الذين اثبتوا للقاصي والداني أن القدس دونها الأرواح والدماء.



رام الله - دنيا الوطن