غوتيريش يعرب عن شعوره بالقلق المستمر إزاء تدهور الأوضاع بالقدس





وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته.







وأكد غوتيريش، على الحاجة إلى "تجنب الاستخدام المفرط للقوة ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، مثل المستوطنات وعمليات الإخلاء، التي يمكن أن تقوّض حل الدولتين".



وقال إن "الأمين العام منخرط بنشاط مع القادة لفعل كل ما في وسعهم لخفض التوترات، وتجنب الأعمال والخطابات التحريضية، واستعادة الهدوء".



وأضاف غوتيريش: "يجب أن تتوقف الاستفزازات على الفور. يجب أن تكون الأيام المقدسة الجارية للمسلمين واليهود والمسيحيين فترة سلام وتأمل، وليس فترة تحريض وعنف".



وكرر الأمين العام التأكيد على "وجوب التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه"، مؤكدًا التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.



رام الله - دنيا الوطنأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن "شعوره المستمر بالقلق العميق إزاء تدهور الوضع في القدس، ولا سيما الحوادث في الأماكن المقدسة وحولها".