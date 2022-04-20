عاجل

  • أبو مجاهد: فشل مسيرة الأعلام من الوصول إلى باب العامود يشكل انتصارا إضافيا بمعركة شعبنا بالدفاع عن القدس

  • قوات الاحتلال تقتحم النبي صالح شمال رام الله والبيرة

  • غوتيريش يؤكد ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين

مباشر | صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى المبارك

شؤون فلسطينية

الهباش يصف فرض الاحتلال قيوداً على زوار كنيسة القيامة بـ"العنصرية"

الهباش يصف فرض الاحتلال قيوداً على زوار كنيسة القيامة بـ"العنصرية"
كنيسة القيامة
رام الله - دنيا الوطن
دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا الفلسطيني من المسيحيين إلى رفض إجراءات الاحتلال التي  تحرم الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أكثر الأيام قدسية لدى المسيحيين، وللتأكيد على أن عنصرية الاحتلال وعدوانه تستهدف الكل الفلسطيني.

جاء ذلك، ردًا على قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للمشاركة في احتفالات "سبت النور"، الذي يحل نهاية الأسبوع الجاري حسب التقويم الشرقي.

ووصف الهباش، هذه الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخطط التهويد الذي يستهدف المدينة المقدسة وإفراغها من سكانها الأصليين، المسيحيين والمسلمين، عبر عرقلة وصولهم الى مقدساتهم الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وطالب، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وتمكين الزوار الفلسطينيين المسيحيين وغيرهم من الوصول إليها بكل حرية وأمان.

وأوضح الهباش أن إجراءات الاحتلال بفرض قيود على حرية الوصول لكنيسة القيامة تتزامن هذا العام مع تشديد الإجراءات والانتهاكات العدوانية من قبل الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد الأقصى المبارك.

كما ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف العربدة الإسرائيلية ووقف جرائمها وانتهاكاتها ضد مقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية، "قبل فوات الأوان وقبل اشتعال حروب دينية تحرق الجميع ولن يسلم منها أحد".

أخبار ذات صلة

غوتيريش يعرب عن شعوره بالقلق المستمر إزاء تدهور الأوضاع بالقدس

غوتيريش يعرب عن شعوره بالقلق المستمر إزاء تدهور الأوضاع بالقدس

الديمقراطية: قرار بينيت مناورة خبيثة لإخفاء نواياه نحو القدس والأقصى

الديمقراطية: قرار بينيت مناورة خبيثة لإخفاء نواياه نحو القدس والأقصى

نابلس: إصابات بالاختناق واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال بلدة سالم

نابلس: إصابات بالاختناق واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال بلدة سالم

بعد تقييم أمني.. الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

بعد تقييم أمني.. الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

مواجهات في باب العامود واعتقال شاب عقب مسيرة الاعلام بالقدس

مواجهات في باب العامود واعتقال شاب عقب مسيرة الاعلام بالقدس

حماس تعقب على مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون بالقدس.. ماذا قالت؟

حماس تعقب على مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون بالقدس.. ماذا قالت؟

أوقاف القدس: نحن بحالة ترقب قبل الانفجار.. وصول مسيرة الأعلام لباب العامود استفزازاً كبيراً

أوقاف القدس: نحن بحالة ترقب قبل الانفجار.. وصول مسيرة الأعلام لباب العامود استفزازاً كبيراً

شاهد: انطلاق مسيرة الأعلام بالقدس.. وطائرات الاحتلال تحلق فوق منطقة باب العامود

شاهد: انطلاق مسيرة الأعلام بالقدس.. وطائرات الاحتلال تحلق فوق منطقة باب العامود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يدين اعتقال السلطة للناشط محمد طه عمرو وطفله

حزب الشعب يدين اعتقال السلطة للناشط محمد طه عمرو وطفله

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبعث رسائل للأطراف الدولية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبعث رسائل للأطراف الدولية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

وزير العمل وممثل الـ UNDP في فلسطين يبحثان سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وزير العمل وممثل الـ UNDP في فلسطين يبحثان سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

حمادة يدعو لتشكيل درع حماية للأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام

حمادة يدعو لتشكيل درع حماية للأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

بقيمة 16 مليون يورو.. فلسطين وألمانيا توقعان اتفاقية لبناء محطتين للطاقة الشمسية بقطاع غزة

بقيمة 16 مليون يورو.. فلسطين وألمانيا توقعان اتفاقية لبناء محطتين للطاقة الشمسية بقطاع غزة

مصرع سيدة بحادث سير في طولكرم

مصرع سيدة بحادث سير في طولكرم

غزة: قرار بصرف دفعة راتب الشهر الحالي للموظفين قبل إجازة العيد

غزة: قرار بصرف دفعة راتب الشهر الحالي للموظفين قبل إجازة العيد

منوعات

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ&#34;جاموسة&#34; بسبب صور زفافها

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ"جاموسة" بسبب صور زفافها

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف &#34;مش مرات أبوها&#34;

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف "مش مرات أبوها"

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

عربي

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا