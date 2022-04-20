الهباش يصف فرض الاحتلال قيوداً على زوار كنيسة القيامة بـ"العنصرية"

وأوضح الهباش أن إجراءات الاحتلال بفرض قيود على حرية الوصول لكنيسة القيامة تتزامن هذا العام مع تشديد الإجراءات والانتهاكات العدوانية من قبل الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد الأقصى المبارك.



كما ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف العربدة الإسرائيلية ووقف جرائمها وانتهاكاتها ضد مقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية، "قبل فوات الأوان وقبل اشتعال حروب دينية تحرق الجميع ولن يسلم منها أحد".



رام الله - دنيا الوطندعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا الفلسطيني من المسيحيين إلى رفض إجراءات الاحتلال التي تحرم الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أكثر الأيام قدسية لدى المسيحيين، وللتأكيد على أن عنصرية الاحتلال وعدوانه تستهدف الكل الفلسطيني.جاء ذلك، ردًا على قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للمشاركة في احتفالات "سبت النور"، الذي يحل نهاية الأسبوع الجاري حسب التقويم الشرقي.ووصف الهباش، هذه الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخطط التهويد الذي يستهدف المدينة المقدسة وإفراغها من سكانها الأصليين، المسيحيين والمسلمين، عبر عرقلة وصولهم الى مقدساتهم الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.وطالب، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وتمكين الزوار الفلسطينيين المسيحيين وغيرهم من الوصول إليها بكل حرية وأمان.