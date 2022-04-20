نابلس: إصابات بالاختناق واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال بلدة سالم

أعلنت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقال مواطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سالم شرق نابلس.



وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عاكف اشتية وهو في الستينيات من عمره.



وقال أمين اشتية، شقيق المعتقل إن: "قوات خاصة من جيش الاحتلال بمركبات مدنية، اقتحمت منازل العائلة، وسط إطلاق للرصاص والغاز السام المسيل للدموع".





ولفت اشتية، إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا على السكانين بالضرب، أطفالًا ونساءً ورجالًا، إضافة إلى العبث وتخريب محتويات المنازل، قبل أن تعتقل شقيقه عاكف.





رام الله - دنيا الوطن