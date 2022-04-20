بعد تقييم أمني.. الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض إغلاق عام على منطقة الضفة الغربية وكذلك الأمر على معابر قطاع غزة.





وقال: "بعد تقييم أمني ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من يوم غد الخميس الساعة 17:00 حتى يوم السبت 23 نيسان/ أبريل 2022 رهنا بتقييم الوضع".





والجدير بالذكر، أن الأوضاع الميدانية لا زالت تشهد توتراً عقب اقتحامات المستوطنين للأماكن المقدسة وتنظيم المسيرات فيها، الأمر الذي أغضب الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطن