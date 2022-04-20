حماس تعقب على مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون بالقدس.. ماذا قالت؟

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على مسيرة الاعلام التي نظمها المستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة باب العامود بالمسجد الأقصى المبارك.وأكد محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات له، أن كل من يستطيع الوصول الى المسجد الأقصى المبارك والقدس الآن، فلا يحق له إلا أن يكون هناك.في السياق ذاته، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب العامود بمدينة القدس، حيث يحاول الشبان المرابطين، منع المستوطنين من الوصول الى بال العامود.