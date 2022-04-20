أوقاف القدس: نحن بحالة ترقب قبل الانفجار.. وصول مسيرة الأعلام لباب العامود استفزازاً كبيراً

رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور ناجح بكيرات، نائب المدير العام لأوقاف القدس، على مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون، اليوم الأربعاء، في منطقة باب العامود بمدينة القدس.وأكد بكيرات في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أن الجميع حاليا في حالة ترقب قبل الانفجار، آملا بالا تصل مسيرة الأعلام الى باب العامود، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وصول هذه المسيرة الى باب العامود يعد استفزازاً كبيراً.وقال بكيرات: "هناك تجمعات كبيرة من المقدسيين للدفاع عن الأقصى، والوضع حالياً في حالة ترقب كبير"، مضيفا: "المهم الآن هو إفشال هذه المسيرة التي تجري الآن، فهل ستقوم شرطة الاحتلال بمنع المسيرة أم لا".