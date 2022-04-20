انطلاق مسيرة الأعلام في القدس المحتلة بمشاركة المتطرف بن غفير













رام الله - دنيا الوطنانطلقت مسيرة الأعلام، التي ينظمها مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأربعاء، تجاه باب العامود، في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة عضو (كنيست) المتطرف إيتمار بن غفير.وبدأ عشرات المستوطنين التجمع في الساحة، للمشاركة في مسيرة الأعلام، فيما أعلن منظموها عن نيتهم العبور في الحي الإسلامي بالقدس المحتلة.وأعلن المتطرف بن غفير، عزمه المشاركة في المسيرة، رافضاً قرار رئيس وزراء الاحتلال، بمنعه من المشاركة، خشية تصعيد الأوضاع في القدس.وقال بينيت في تصريحات صحفية: "لا أنوي السماح لـ "سياسة صغيرة" بتعريض حياة البشر للخطر، لن أسمح لاستفزاز سياسي من قبل بن غفير بتعريض جنود الجيش وأفراد الشرطة لخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب".من جهته، اعتبر يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال، المسيرة بـ "الخطوة الاستفزازية" من قبل المتطرفين اليمينيين الذين يحاولون خلق استفزازات عنيفة.وقال لابيد، عبر موقع (تويتر): "لا يمكنهم (المتطرفين) إشعال الوضع في القدس من أجل مصالح سياسية".وحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي، قيادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات مسيرة الأعلام، و"الإجراءات الخطيرة والمستفزة".من جانبه، قال طارق سلمي، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة الفلسطينية تعلن حالة الاستنفار بين صفوف مقاتليها دفاعاً عن الأقصى.ميدانياً، تجمع عشرات الفلسطينيين قرب باب العامود، في محاولة للتصدي لاستفزازات المستوطنيين المتطرفين.