حزب الشعب يدين اعتقال السلطة للناشط محمد طه عمرو وطفله





وطالب الحزب: "بضرورة التوقف عن هذه الممارسات للأجهزة الأمنية، والعمل بجدية على تعزيز سيادة القانون وتكريس ضمانات الحريات والحقوق الديمقراطية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".





وطالب أيضاً الحكومة الفلسطينية وأجهزتها "بالتحقيق في هذا الاعتقال وما رافقه من تجاوزات واعتداء، والإفراج الفوري عن المواطن محمد عمرو وطفله شداد".



رام الله - دنيا الوطنأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته لاعتقال الناشط محمد طه عمرو وطفله شداد البالغ من 16 عاماَ من منزليهما في منطقة دورا بمحافظة الخليل، وما رافق ذلك من اعتداء على أحد أفراد المرضى من الأسرة وإطلاق النار في الهواء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.وأوضح الحزب في بيان له: "إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يدين فيه أي اعتقال واحتجاز على خلفية الرأي والتعبير والنشاط والاحتجاج السلمي".