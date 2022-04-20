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شؤون فلسطينية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبعث رسائل للأطراف الدولية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبعث رسائل للأطراف الدولية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
رام الله - دنيا الوطن
 وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رسائل متطابقة إلى عدة أطراف دولية فاعلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، من خلال اقتحامه، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الوحشية على المصلين العزل داخله، مما أدى إلى جرح واعتقال المئات منهم. 

وأكد الأمين العام في هذه الرسائل التي وجهها إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك يشكل اعتداء على الحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكا صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إشعال حرب دينية وتأجيج العنف في المنطقة وخارجها.

كما دعا الأمين العام جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك العاجل، في ظل هذه الأوضاع الحرجة،  للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لضمان حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بحرية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، مجددا دعوته جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إحياء مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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