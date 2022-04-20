حمادة يدعو لتشكيل درع حماية للأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إلى تشكيل درع حماية للمسجد الأقصى من المستوطنين، الذين يعتزمون إقامة مسيرة أعلام عصر اليوم الأربعاء، ضمن اعتداءات الاحتلال المتصاعدة بحق المقدسات.وقال حمادة إنه في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وتهديده بإقامة مسيرة أعلام وذبح القرابين، فإننا ندعو أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول للأقصى من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، للزحف نحو المسجد والرباط والصلاة فيه بكل الأوقات.وشدد على ضرورة الدفاع عن الأقصى، لوقف استفزازات المستوطنين لمشاعر المسلمين في شهر رمضان الفضيل.وتابع حمادة: "كل من لا يستطيع الوصول للأقصى، عليه التوجه إلى نقاط التماس مع العدو؛ لإيصال رسالة أن المساس بالأقصى خط أحمر".وأكد أن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا نتيجة اعتداءاته المتواصلة على المسجد الأقصى، والمقاومة لن تنأى بنفسها في الدفاع عن الأقصى.وأشار إلى أهمية المشاركة القوية في حملة الفجر العظيم يوم الجمعة القادم، مضيفا: "نهيب بكل من يستطيع الوصول تكثير سواد المسلمين في الأقصى".