الهباش: الصلاة بالأقصى حق حصري للمسلمين ولا حق للاحتلال للتدخل بشؤونه

رام الله - دنيا الوطنقال د.محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن الصلاة في المسجدالأقصى المبارك حق حصري للمسلمين فقط، كما أن الإشراف على شؤون المسجد هو مسؤولية حصرية للأوقاف الإسلامية ولا حق للاحتلال وأدواته في التدخل في شؤونه تحت أي ظرف من الظروف.وطالب الهباش المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين تجاه ما يقع في فلسطين من عدوان إسرائيلي متواصل، والضغط على دولة الاحتلال ولجمها لوقف هجمتها المسعورة على المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف، مطالباً في نفس الوقت باحترام الوضع التاريخي للقدس وأماكنها المقدسة وفي المقدمة منها المسجد الأقصى.وأكد قاضي القضاة في بيان صحفي ان استمرار تدخل الاحتلال في شؤون المسجد الأقصى ومحاولات فرض التقسيم الزماني فيه من أهم أسباب التوتر والتصعيد الذي ينذر بزج المنطقة في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك إشعال نارحرب دينية عالمية لا تبقي ولا تذر .ووصف الهباش الإجراءات الاحتلالية بحق الحرم القدسي الشريف وزواره والمصلين فيه وفي مقدمتها تحديد الاحتلال أعمار من يسمح لهم بالصلاة في الأقصى بأنها "وقاحة" سافرة واعتداء على الحقوق الدينية للمسلمين وخرق فاضح للقانون الدولي الذي كفل الحق في حرية العبادة في الأماكن المقدسة بكل حرية وأمان.