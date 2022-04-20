المنتدى المدني يطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عمرو

رام الله - دنيا الوطنطالب المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عمرو ونجله البالغ من العمر 16 عاماً، الذي جرى اعتقالهما بعد اقتحام محيط منزلهما في مدينة دورا بمحافظة الخليل في فجر يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان 2022، من قبل قوة أمنية من جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، لم تبرز قط مذكرة اعتقال وفق القانون.ويؤكد المنتدى المدني على أن استمرار ظاهرة الاعتقال التعسفي وخرق أحكام القانون في إجراءات القبض والتوقيف، تشكل خرقاً جسيماً للقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بضمانات الحرية الشخصية، وما تشكله من جريمة دستورية، تتطلب تدخلاً سريعاً.وعليه، طالب المنتدى المدني بالإفراج العاجل عن المواطن محمد عمرو ونجله، ووقف الاعتقال السياسي واحترام حرية التعبير عن الرأي وفق ما أقره القانون الأساسي والاتفاقات الموقعة، والتحقيق في الإجراءات المُتخذة من قبل القوة الأمنية، وخصوصاً فيما يتعلق بمذكرة التوقيف، والشهادات التي وردت إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق بالاستخدام المفرط للقوة. ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي خرق للقانون وإحالتهم للقضاء، وضرورة قيام النائب العام بتحمل مسؤولياته القضائية بمراجعة الإجراءات المُتخذة من قبل الأجهزة الأمنية والتزامهم بأحكام القانون في إجراءات القبض والتوقيف.