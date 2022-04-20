مسؤولون أمنيون إسرائيليون: وصول بن غفير لباب العمود قد يتسبب بالانجرار لحرب جديدة

وأضافت بأن وصول بن غفير لباب العمود، "قد يتسبب في الانجرار إلى عملية (حارس الأسوار 2) وتعرض المدينة للصواريخ".

وتابعت: "نحن نواجه نفس المؤشرات التي كانت قبل العملية السابقة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، قرر منع عضو (كنيست) المتطرف، بن غفير من الوصول إلى باب العمود في القدس.





وأكد بينيت أنه سيتم منع وصول بن غفير إلى باب العامود بناء على توصية وزير الأمن الداخلي ورئيس (شاباك) والمفوض العام للشرطة.





وأضاف: "لا أنوي السماح لسياسة صغيرة بتعريض حياة البشر للخطر، لن أسمح لاستفزاز سياسي من قبل بن غفير بتعريض جنود الجيش وأفراد الشرطة لخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب".





بدوره قال بن غفير: إن الشرطة "تحاول بتوجيه من وزير الأمن الداخلي اليساري بارليف بكل وسيلة أن لا يسير اليهود في "العاصمة الإسرائيلية" بالعلم الإسرائيلي".





وأضاف: "ردنا على عدونا هو أننا سنصل اليوم الساعة 17:00 وسنرفع العلم الإسرائيلي بكل فخر".



