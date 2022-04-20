جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

رام الله - دنيا الوطنحصدت جامعة القدس المرتبة الأولى بين الجامعات الفلسطينية وفقًا لتصنيف جامعة SCIMAGO العالمية للربع الأول من عام 2022، فيما جاءت في المركز السابع والعشرين عربيًا، والمركز 660 من بين 8000 جامعة ومؤسسة بحثية عريقة حول العالم.كما جاءت جامعة القدس في المرتبة الأولى فلسطينيًا في مواضيع الطاقة والطب، وعلم الأدوية والصيدلة، وفي المرتبة 20،21 على مستوى الوطن العربي في مواضيع الطاقة والطب على التوالي، ويأتي هذا التصنيف بناءً على مؤشرات أداة البحث، مخرجات الابتكار، التأثير الاجتماعي.وهنأ رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك أسرة الجامعة على هذا الاستحقاق الذي يأتي حصادًا لخطة استراتيجية تضعها الجامعة وتنفذها من خلال برامجها وكلياتها ونواديها البحثية، بهدف تطوير مخرجات التعليم بما يدعم احتياجات المجتمع الفلسطيني ومتطلبات سوق العمل، عبر تركيزها على إثراء حقل البحث العلمي ودعم الريادة والابتكار لدى طلبتها وباحثيها على الأصعدة كافة.وكانت الجامعة قد جاءت في المرتبة الثانية بين الجامعات الفلسطينية وفق تصنيف مؤسسة QS العالمية لمؤسسات التعليم العالي للعام 2022، ووقعت ضمن أفضل 51-60 جامعة عربية في التصنيف، حيث تقدمت ضمن فئة أفضل 1000-1200 جامعة حول العالم.وبحسب تقرير مؤسسة QS للعام 2020-2021، استحقت الجامعة المرتبة الأولى محليًا والمركز رقم 21 بين الدول العربية في مؤشر عدد الاستشهادات لكل ورقة بحثية، وتبوأت بحسب التقرير المركز الثاني على مستوى جامعات الوطن من حيث التعاون البحثي العالمي.ويشير هذا التقدم الذي تسجله الجامعة في التصنيفات العالمية إلى سعيها الجاد لإثراء مجال البحث العلمي والإبداع، وتطوير الأدوات العلمية في سبيل تمكين الطلبة من سبر مختلف سبل المعرفة والعلم، الأمر الذي يدعم رؤيتها في السعي لخلق جامعة بحثية من الدرجة الأولى.