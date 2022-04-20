شؤون فلسطينية

مصرع سيدة بحادث سير في طولكرم

مصرع سيدة بحادث سير في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
لقيت سيدة   73 عاماً ظهر اليوم مصرعها جراء حادث سير وقع   جنوب مدينة طولكرم.

وذكرالناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات أنه "بناءً على معلومات وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع  حادث سير تصادم بين مركبة من داخل الخط الأخضر ومركبة شحن " خلاط  باطون " على الفور تم تحريك قسم الحوادث بشرطة المرور  والإسعاف للمكان وتم نقل المصابين  للمستشفى الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاة السيدة جراء اصابتها بالحادث".

وأشار ارزيقات إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على السائق وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابساته.

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