شؤون فلسطينية

بينيت يمنع بن غفير من الوصول لباب العمود

بينيت يمنع بن غفير من الوصول لباب العمود
اإيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت منع عضو الكنيست المتطرف  إيتمار بن غفير من الوصول إلى باب العمود في القدس.

وأكد بينيت أنه سيتم منع وصول  بن غفير إلى باب العامود بناء على توصية وزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة.

 وأضاف: لا أنوي السماح لـ "سياسة صغيرة" بتعريض حياة البشر للخطر، لن أسمح لاستفزاز سياسي من قبل بن غفير بتعريض جنود الجيش وأفراد الشرطة لخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب

بدوره قال بن غفير: إن الشرطة "تحاول بتوجيه من وزير الأمن الداخلي اليساري بارليف بكل وسيلة أن لا يسير اليهود في "العاصمة الإسرائيلية" بالعلم الإسرائيلي".

وأضاف: "ردنا على عدونا هو أننا سنصل اليوم الساعة 17:00 وسنرفع العلم الإسرائيلي بكل فخر"

وكان بن غفير أكد على مشاركته  اليوم في مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بالقدس.

حيث قال بن غفير  في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت: لا أستطيع أن أصمت عندما أرى الحكومة الإسرائيلية ترفع الراية البيضاء..

وأضاف: أخطط لرفع العلم الإسرائيلي عند بوابة العامود لإيصال رسالة إلى حماس بأنهم ليسوا أصحاب المكان في القدس.

وغرد بن غفير عبر حسابه على تويتر "استسلم بينيت لحركة حماس ورفع الراية البيضاء في الأقصى، لذا سأحضر اليوم للمشاركة في مسيرة الأعلام في القدس وأدعو الجميع للحضور .. تعالوا لنغلق فم حماس".

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