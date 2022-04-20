شؤون فلسطينية

مجلس بلدية الخليل المنتخب يتسلم إدارة البلدية رسمياً

مجلس بلدية الخليل المنتخب يتسلم إدارة البلدية رسمياً
رام الله - دنيا الوطن
تسلم مجلس بلدية الخليل المنتخب برئاسة تيسير أبو سنينة اليوم الأربعاء إدارة البلدية بشكلٍ رسمي، وذلك بحضور رئيس بلدية الخليل السابق الأستاذ محمد عمران القواسمي ومدير مديرية الحكم المحلي المهندس رشيد عوض ومساعد المحافظ الدكتور رفيق الجعبري وأعضاء المجلس البلدي السابقين والجدد المنتخبين، وعدد من مدراء الوحدات الإدارية وموظفي البلدية.

وأكدّ القواسمي أنّ الخليل قيمة كبرى وبحاجة إلى قدر كبير من الانتماء والعطاء لتبقى مُصانة ومحفوظة، لافتاً إلى أنّ الانتماء الحقيقي يكون إلى عقيدتنا ووطننا وتاريخنا وتراثنا وقيمنا ومثلنا العليا، مضيفاً: "أتمنى من هذه الصفوة التي اختارها الشعب أن تعطي بلا حدود وأن تُبحر بركب الخليل للوصول إلى بر الأمان، وأن تحافظ على عهد الشهداء والأسرى من خلال الإخلاص بالعمل لمدينة الخليل".

من جانبه، قدّم المهندس عوض التهاني لأعضاء المجلس البلدي الجدد نيابة عن وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة، شاكراً أعضاء المجلس البلدي السابقين على جهودهم خلال دورتهم، لافتاً إلى أنّ وزارة الحكم المحلي تؤمن بضرورة تطبيق مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة في عمل الهيئات، موضحاً أنها تجسدت بشكلٍ حقيقي من خلال إجراء الانتخابات، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في قطاع غزة الحبيب الذي حُرم من هذا الحق لسنواتٍ طويلة، مبيناً أنه من حق المواطن أن يكون شريكاً في إدارة شؤون البلدية، مشيراً إلى أنّ مؤسسات الحكم المحلي تُعدُ ركناً أساسياً في البنية العامة للدول، وركيزة أساسية لممارسة العملية السياسية.

وفي كلمته، أكدّ أبو سنينة أنّ الخليل عنوان الوحدة والتكامل والتكافل، لافتاً إلى أنّ الخليل تعيش تحت وطأة الاحتلال الذي لا يعترف بحق الوجود الفلسطيني، مبيناً أنّ رجال الخليل على قدر المسؤولية دائماً ويؤدون الأمانة على أكمل وجه، موضحاً أنّ المجلس البلدي سيكون كتلة واحدة وسيبذل قصارى جهده للعمل بالشراكة التامة بين الجميع وبين المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ المجلس الجديد سيكمل ما بدأه المجلس القديم من إنجازات للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات، مستعرضاً التحديات الكبيرة التي ستواجههم وأهمها الاستيطان وأزمة الكهرباء والمياه والمرور.







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