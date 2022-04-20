مصرع شاب بحادث إنقلاب رافعة شوكية في بيت لحم



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وبناءً على معلومات وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إنقلاب رافعة شوكية على أحد المواطنين من سكان مدينة بيت لحم أثناء قيامه بالعمل في قرية دار صلاح.





وأوضح ارزيقات أنه وبمجرد تلقي الخبر تم تحريك الشرطة والإسعاف للمكان وتم نقله للمشفى حيث أعلن الأطباء عن وفاته.



وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب 19 عاماً ظهر اليوم مصرعه جراء إنقلاب رافعة شوكية عليه في منطقة عمله بقرية دار صلاح شرق محافظة بيت لحم .