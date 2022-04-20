أردوغان: سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة مع إسرائيل

وأضاف وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل".



وكان أردوغان أجرى اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية مع كلّ من الرئيس محمود عباس، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.



وفي اتصاله الهاتفي مع الرئيس عباس، يوم الأحد الماضي، أدان الرئيس التركي، بشدة التدخل الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى.



وأعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء للجرحى وبالرحمة للشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية.



وأكد أن أنقرة ستقف في وجه التهديدات والاستفزازات ضد المسجد الأقصى، مضيفا بالقول: "تركيا ستكون دائما إلى جانب فلسطين".



وأشار أن الأحداث الراهنة تذكر بضرورة عمل الفلسطينيين من أجل الوحدة والمصالحة.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الخطوات التي "نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر".