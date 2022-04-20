(والا): إسرائيل بعثت برسائل تهديد لقيادة حماس





ووفق الموقع، فإن إسرائيل ستضطر إلى تشديد ردود الفعل والإضرار بالتسهيلات المقدمة لسكان غزة مثل خروج العمال، وتصدير واستيراد البضائع، وتعزيز المشاريع وغيرها.





وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء الاثنين، صاروخاً واحداً من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي (العين الثالثة) و(كيسوفيم).

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، بقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية، جنوب القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بعثت برسائل تهديد -عبر مصر- لقيادة حماس أنها لن تتحمل المزيد من إطلاق الصواريخ من غزة.