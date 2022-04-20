فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات



و"تؤكد قضية تراجع الاحتلال عن ما يسمى "ذبح القرابين" في ساحات المسجد الاقصى ان الخوف اصبح سمة مسيطرة على جميع الاسرائيليين، حيث باتت الاتصالات من كل الاتجاهات لثني الاحتلال عن اجراءاته وممارساته".



وقال: "منذ عملية نفق الحرية في شهر ايلول الماضي والعدوان الاسرائيلي يأخذ أكثر من منحى، سواء باتجاه المدن والقرى الفلسطينية في الضفة او بتوفير التغطية لمجموعات المستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى في محاولة جدية من الاحتلال لتكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني الذي يعتبر بالنسبة لشعبنا ومقاومته بمثابة اعلان حرب على الحقوق الفلسطينية وفي قلبها مدينة القدس والمسجد الأقصى".



وأضاف قائلاً: "ظن الاحتلال ان بامكانه تغيير المعادلات التي رسمتها المقاومة الفلسطينية بفصائلها المختلفة اثناء معركة سيف القدس، واي محاولة من قبل الاحتلال لتغيير هذه المعادلات سواء تعلق الامر بالقدس والمسجد الاقصى او بمواصلة عمليات الاعتقال والاستيطان في الضفة، فان المقاومة ستكون بحل من التفاهمات التي تم التوصل اليها سابقًا"



وختم قائلاً: "إن الجميع معني باستحضار كل نقاط القوة وزجها في ميدان المواجهة المباشرة مع الاحتلال خاصة المقاومة المسلحة، التي جعلت الاحتلال يعيد النظر بحساباته لمجرد التهديد برد على تكرار محاولات المستوطين اقتحام المسجد الاقصى تمهيدا لارتكاب جريمة ذبح القرابين".

رام الله - دنيا الوطناستضافت قناة الساحات اليمنية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب في حديث عن العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتداعياته، فأشار إلى أن "ما يحدث اليوم من عدوان على في القدس وفي مختلف مدن وقرى الضفة الغربية ليس سوى محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الصهيونية التي بات واضحًا انها تترنح اليوم بفعل العمليات الفدائية وبفعل جدية المقاومة ورسائلها المتعددة بانها جاهزة للدفاع عن الشعب والارض الفلسطينية".واعتبر كليب في مداخلته: "رغم امتلاكه لوسائل القتل والارهاب، فاحدى اهداف العدوان الراهن هو اعادة ثقة الاسرائيليين بجيشهم الذي يعتقدون انه يملك قوة الردع وقادر على توفير الأمن والأمان لهم.