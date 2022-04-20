شؤون فلسطينية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات
رام الله - دنيا الوطن
استضافت قناة الساحات اليمنية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب في حديث عن العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتداعياته، فأشار إلى أن "ما يحدث اليوم من عدوان على في القدس وفي مختلف مدن وقرى الضفة الغربية ليس سوى محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الصهيونية التي بات واضحًا انها تترنح اليوم بفعل العمليات الفدائية وبفعل جدية المقاومة ورسائلها المتعددة بانها جاهزة للدفاع عن الشعب والارض الفلسطينية".

واعتبر كليب في مداخلته: "رغم امتلاكه لوسائل القتل والارهاب، فاحدى اهداف العدوان الراهن هو اعادة ثقة الاسرائيليين بجيشهم الذي يعتقدون انه يملك قوة الردع وقادر على توفير الأمن والأمان لهم.

و"تؤكد قضية تراجع الاحتلال عن ما يسمى "ذبح القرابين" في ساحات المسجد الاقصى ان الخوف اصبح سمة مسيطرة على جميع الاسرائيليين، حيث باتت الاتصالات من كل الاتجاهات لثني الاحتلال عن اجراءاته وممارساته".

وقال: "منذ عملية نفق الحرية في شهر ايلول الماضي والعدوان الاسرائيلي يأخذ أكثر من منحى، سواء باتجاه المدن والقرى الفلسطينية في الضفة او بتوفير التغطية لمجموعات المستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى في محاولة جدية من الاحتلال لتكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني الذي يعتبر بالنسبة لشعبنا ومقاومته بمثابة اعلان حرب على الحقوق الفلسطينية وفي قلبها مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف قائلاً: "ظن الاحتلال ان بامكانه تغيير المعادلات التي رسمتها المقاومة الفلسطينية بفصائلها المختلفة اثناء معركة سيف القدس، واي محاولة من قبل الاحتلال لتغيير هذه المعادلات سواء تعلق الامر بالقدس  والمسجد الاقصى او بمواصلة عمليات الاعتقال والاستيطان في الضفة، فان المقاومة ستكون بحل من التفاهمات التي تم التوصل اليها سابقًا"

وختم قائلاً: "إن الجميع معني باستحضار كل نقاط القوة وزجها في ميدان المواجهة المباشرة مع الاحتلال خاصة المقاومة المسلحة، التي جعلت الاحتلال يعيد النظر بحساباته لمجرد التهديد برد على تكرار محاولات المستوطين اقتحام المسجد الاقصى تمهيدا لارتكاب جريمة ذبح القرابين".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

"الخارجية": إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

غزة: &#34;لجنة العمل الحكومي&#34; تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

غزة: "لجنة العمل الحكومي" تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

&#34;الكيلة&#34; تُدين الاعتداء على مستشفى &#34;المحتسب&#34; في الخليل

"الكيلة" تُدين الاعتداء على مستشفى "المحتسب" في الخليل

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

&#34;التعليم العالي&#34;: فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

"التعليم العالي": فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ&#34;جاموسة&#34; بسبب صور زفافها

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ"جاموسة" بسبب صور زفافها

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف &#34;مش مرات أبوها&#34;

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف "مش مرات أبوها"

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

عربي

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا