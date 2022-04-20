شؤون فلسطينية

"الكيلة" تُدين الاعتداء على مستشفى "المحتسب" في الخليل

"الكيلة" تُدين الاعتداء على مستشفى "المحتسب" في الخليل
مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، حادثة الاعتداء على طبيب وممرضيْن في قسم الطوارئ بمستشفى محمد علي المحتسب وتخريب ممتلكاته في مدينة الخليل.

وقالت الكيلة خلال تصريح صحفي "إن مراكز العلاج هي ملك عام للشعب، وحق لجميع المواطنين، وأي مساس بها وبكوادرها يمثل اعتداءً على حق كل مواطن فلسطيني في العلاج، وخروجا عن عادات شعبنا، ونحن علينا أن نكون داعمين لمؤسساتنا الوطنية، بدلا من الاعتداء عليها".

وأتت تصريحات وزيرة الصحة مي الكيلة في أعقاب اعتداء عدد من المواطنين لفظيًا وبالضرب على طبيب وممرضين اثنين في قسم الطوارئ بمستشفى محمد علي المحتسب في مدينة الخليل، الليلة الماضية، إضافة لتخريب البوابة الرئيسية للقسم، وتكسير الزجاج وعدد من الأبواب.  

وأكدت الكيلة أن مستشفى "المحتسب" يمثل صرحًا وطنيًا وداعمًا لصمود وثبات أهلنا في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاته اليومية على أهلنا في تلك المنطقة.

وأضافت "هذه الاعتداءات جريمة يحاسب عليها القانون، والوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة كل من يحاول الاعتداء على أبناء شعبنا من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، ومؤسساتنا الصحية".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

"الخارجية": إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

غزة: &#34;لجنة العمل الحكومي&#34; تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

غزة: "لجنة العمل الحكومي" تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

&#34;التعليم العالي&#34;: فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

"التعليم العالي": فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ&#34;جاموسة&#34; بسبب صور زفافها

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ"جاموسة" بسبب صور زفافها

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف &#34;مش مرات أبوها&#34;

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف "مش مرات أبوها"

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

عربي

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا