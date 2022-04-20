"الكيلة" تُدين الاعتداء على مستشفى "المحتسب" في الخليل

أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، حادثة الاعتداء على طبيب وممرضيْن في قسم الطوارئ بمستشفى محمد علي المحتسب وتخريب ممتلكاته في مدينة الخليل.



وقالت الكيلة خلال تصريح صحفي "إن مراكز العلاج هي ملك عام للشعب، وحق لجميع المواطنين، وأي مساس بها وبكوادرها يمثل اعتداءً على حق كل مواطن فلسطيني في العلاج، وخروجا عن عادات شعبنا، ونحن علينا أن نكون داعمين لمؤسساتنا الوطنية، بدلا من الاعتداء عليها".



وأتت تصريحات وزيرة الصحة مي الكيلة في أعقاب اعتداء عدد من المواطنين لفظيًا وبالضرب على طبيب وممرضين اثنين في قسم الطوارئ بمستشفى محمد علي المحتسب في مدينة الخليل، الليلة الماضية، إضافة لتخريب البوابة الرئيسية للقسم، وتكسير الزجاج وعدد من الأبواب.



وأكدت الكيلة أن مستشفى "المحتسب" يمثل صرحًا وطنيًا وداعمًا لصمود وثبات أهلنا في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاته اليومية على أهلنا في تلك المنطقة.



وأضافت "هذه الاعتداءات جريمة يحاسب عليها القانون، والوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة كل من يحاول الاعتداء على أبناء شعبنا من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، ومؤسساتنا الصحية".





رام الله - دنيا الوطن