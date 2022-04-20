شؤون فلسطينية

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، وزير الخارجية الأميركي  انتوني بلينكن "بالدبلوماسي المخادع وبأنه يبدو في ظاهره لا يقوى على إلحاق أذى بأحد فيما هو في حقيقته ذئب في ثوب حمل".

جاء ذلك تعليقًا على ما جاء في المكالمة التي أجراها وزير الخارجية الاميركي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي أكد فيها على أنه قد تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف، وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إلى الحرم ورفض بلاده لعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل وطرد السكان وتوغل الجيش الإسرائيلي في منطقة ( أ ) وأنه يشاطر الرئيس عباس الرأي في الحاجة لإيجاد أفق سياسي ، وإلى حين ذلك أن يتم إجراء محادثات لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين .

وأضاف بأن "الخارجية الأميركية تنسق خطواتها مع الجانب الاسرائيلي في كل ما يتصل بالشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفي بأي من التزامات الادارة تجاه الفلسطينيين وهي من خلال التركيز على إجراء محادثات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين وحسب ودون افق سياسي ، تمارس مع الجانب الفلسطيني سياسة شراء الوقت تماما كما كانت تفعل هيلاري كلينتون التي مارست هي الأخرى مع الفلسطينيين سياسة شراء الوقت عندما دعت بشكل واضح لا غموض فيه ولا التباس إلى مشاغلة الفلسطينيين بعملية سياسية وهمية لأنها حسب زعمها افضل من حالة الفراغ ".

 

وأعرب تيسير خالد عن قناعته بأن "عدم استقبال الوفد الذي وعد انتوني بلينكن ارساله الى المنطقة للقاء المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين هو الموقف الأسلم كرسالة واضحة لللادارة الاميركية ووزارة خارجيتها بأن اللعبة قد انتهت وبأن مهمة هذا الوفد هي البحث مع الجانب الاسرائيلي في احترام ما جاء في المكالة التي اجراها انتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني في الحد الأدنى" .

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

"الخارجية": إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

غزة: &#34;لجنة العمل الحكومي&#34; تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

غزة: "لجنة العمل الحكومي" تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

&#34;الكيلة&#34; تُدين الاعتداء على مستشفى &#34;المحتسب&#34; في الخليل

"الكيلة" تُدين الاعتداء على مستشفى "المحتسب" في الخليل

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

&#34;التعليم العالي&#34;: فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

"التعليم العالي": فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ&#34;جاموسة&#34; بسبب صور زفافها

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ"جاموسة" بسبب صور زفافها

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف &#34;مش مرات أبوها&#34;

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف "مش مرات أبوها"

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

عربي

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا