شؤون فلسطينية

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي
بسام الصالحي
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي الرئيس محمود عباس إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي ومقاطعة اللقاء معه.

وقال الصالحي في تصريح صحفي مقتضب، إن "الادارة الامريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تفي كالعادة بأي من تعهداتها، وفي ظلها تفرض اسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى".

ولفت الصالحي إلى أن "زيارة الوفد الأمريكي تهدف إلى التضليل وتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك".
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الرئيس محمود عباس إلى عدم استقبال الوفد الامريكي ومقاطعة
اللقاء معه.

وقال الصالحي في تصريح صحفي مقتضب، إن "الادارة الامريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تفي كالعادة بأي من تعهداتها، وفي ظلها تفرض اسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى".

ولفت الصالحي إلى أن زيارة الوفد الأمريكي تهدف إلى التضليل وتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك.

وحيّا الصالحي تصدي وبسالة ابناء شعبنا اليومية في باحات الأقصى دفاعا عنه في مواجهة حملات الاقتحام المستمرة له منذ ستة أيام .

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

"الخارجية": إسرائيل تختار التصعيد تغطية على فشلها بتهويد القدس وهروباً من الحل السياسي

غزة: &#34;لجنة العمل الحكومي&#34; تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

غزة: "لجنة العمل الحكومي" تصدر تنويهًا بشأن الإجازة المدرسية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

&#34;الكيلة&#34; تُدين الاعتداء على مستشفى &#34;المحتسب&#34; في الخليل

"الكيلة" تُدين الاعتداء على مستشفى "المحتسب" في الخليل

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل

تيسير خالد: وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ذئب في ثوب حمل

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

فتحي كليب: العدوان الاسرائيلي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلة التي تترنح بفعل العمليات

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي للانفجار

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريره حول الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2022

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

&#34;التعليم العالي&#34;: فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

"التعليم العالي": فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ&#34;جاموسة&#34; بسبب صور زفافها

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ"جاموسة" بسبب صور زفافها

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف &#34;مش مرات أبوها&#34;

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف "مش مرات أبوها"

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

عربي

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا