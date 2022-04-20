الأمين العام لحزب الشعب يوجه دعوة للرئيس عباس بشأن الوفد الأمريكي

رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي الرئيس محمود عباس إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي ومقاطعة اللقاء معه.وقال الصالحي في تصريح صحفي مقتضب، إن "الادارة الامريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تفي كالعادة بأي من تعهداتها، وفي ظلها تفرض اسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى".ولفت الصالحي إلى أن "زيارة الوفد الأمريكي تهدف إلى التضليل وتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك".دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الرئيس محمود عباس إلى عدم استقبال الوفد الامريكي ومقاطعةاللقاء معه.وقال الصالحي في تصريح صحفي مقتضب، إن "الادارة الامريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تفي كالعادة بأي من تعهداتها، وفي ظلها تفرض اسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى".ولفت الصالحي إلى أن زيارة الوفد الأمريكي تهدف إلى التضليل وتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك.وحيّا الصالحي تصدي وبسالة ابناء شعبنا اليومية في باحات الأقصى دفاعا عنه في مواجهة حملات الاقتحام المستمرة له منذ ستة أيام .