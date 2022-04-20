رغم رفض شرطة الاحتلال.. منظمو مسيرة الأعلام يؤكدون على موعدها بمحيط البلدة القديمة

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية عن منظمي مسيرة الأعلام، قولهم، بأن "حكومة تستسلم للإرهاب وتمارس ضغوطا على الشرطة لمنع المسيرة، أو تغيير مسارها".وأكد المنظمون بأن موعد المسيرة الساعة 17:00 و"التجمع عند ميدان صفرا في القدس ومن هناك سنتوجه للبلدة القديمة".وكان عضو (كنيست) إيتمار بن غفير، أكد مشاركته اليوم في مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بالقدس.وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة (يديعوت أحرنوت): "لا أستطيع أن أصمت عندما أرى الحكومة الإسرائيلية ترفع الراية البيضاء".وأضاف: أخطط لرفع العلم الإسرائيلي عند بوابة العامود لإيصال رسالة إلى حماس بأنهم ليسوا أصحاب المكان في القدس.وغرد بن غفير عبر حسابه على (تويتر): "استسلم بينيت لحركة حماس ورفع الراية البيضاء في الأقصى، لذا سأحضر اليوم للمشاركة في مسيرة الأعلام في القدس وأدعو الجميع للحضور .. تعالوا لنغلق فم حماس"، وفق تعبيره.