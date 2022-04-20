شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاحتلال العسكرية في  (عوفر) يوم أمس،  الإفراج عن المعتقلين المصابين نسيم شومان وأسيد حمايل من خربة أبو فلاح  شمال شرقي رام الله، وذلك بعد دفع كفالة مالية.

وأوضحت هيئة الأسرى في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل  شومان وحمايل بتاريخ 8 من نيسان الجاري بعد إطلاق الرصاص عليهما عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وإصابة كلا الشابين بإصابات بليغة على إثرها جرى نقلهما إلى مشافي الاحتلال.

وتابعت أن كلا المعتقلين خضعا لعمليات جراحية، حيث تم إجراء عملية بتر في ساق المعتقل شومان من منطقة أسفل الركبة، وأوضاعهما الصحية آخذة بالاستقرار بشكل تدريجي.

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