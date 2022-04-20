"التعليم العالي": فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصادقة فلسطين ممثلةً بوزير الخارجية وشؤون المغتربين د. رياض المالكي على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية، وذلك بالتوقيع على صك انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية بطلب من وزارة "التعليم العالي".يأتي ذلك بعد مشاركة وفدٍ من "التعليم العالي" في جلسات مناقشة وصياغة بنود هذه الاتفاقية في مقر منظمة (يونسكو) في باريس، إذ تعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة للأمم المتحدة ذات نطاق عالمي في مجال التعليم العالي، وذلك في إطار (يونسكو).وتكمن أهمية انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي بمجال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة ومخرجات هذا القطاع، وكذلك تسهيل تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين بين فلسطين ودول العالم، بحيث يُشكّل انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية إضافةً نوعية لقطاع التعليم العالي، إذ تُعتبر إطاراًتنظيمياً للاعتراف بالمؤهلات العلمية.وفي هذا السياق، ثمّن وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس الجهود المبذولة من وزارتي الخارجية والتعليم العالي للانضمام إلى هذه الاتفاقية العالمية، وذلك بما يؤكد الحرص على الارتقاء بمنظومة قطاع التعليم العالي وتجويد مخرجاته.وأكد أبو مويس أن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد حضور فلسطين في كافة المؤسسات الأممية والعالمية، بما يسهم في مشاركة الإرث العلمي والحضاري لفلسطين وشعبها مع سائر الأمم والشعوب.