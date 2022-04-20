حملة اعتقالات واسعة تطال عدد من المواطنين في الضفة





وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطن فادي فايز شحادة عمر (39 عاما) من مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزله في شارع القدس الخليل.





كما اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت كلاً من: أمير أبو ريالة من مخيم بلاطة، وأسامة دويكات، وخالد أبو السعود من قرية كفر.





وأفادت مصادر محلية اقتحام قوات الاحتلال لقرية قبيا غرب رام الله واعتقلت الأسير المحرر محمد نضال، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.





وأوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل الفروخ، من سعير شمال شرق الخليل بعد أن داهمت منزله وفتشته.





وبينت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على بعض مداخل الخليل الشمالية، وبلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة إعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.