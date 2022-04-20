المتطرف "إيتمار بن غفير" يؤكد مشاركته اليوم في مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بالقدس

وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت: لا أستطيع أن أصمت عندما أرى الحكومة الإسرائيلية ترفع الراية البيضاء..



وأضاف: أخطط لرفع العلم الإسرائيلي عند بوابة العامود لإيصال رسالة إلى حماس بأنهم ليسوا أصحاب المكان في القدس.





وغرد بن غفير عبر حسابه على تويتر "استسلم بينيت لحركة حماس ورفع الراية البيضاء في الأقصى، لذا سأحضر اليوم للمشاركة في مسيرة الأعلام في القدس وأدعو الجميع للحضور .. تعالوا لنغلق فم حماس".



وكان بن غفير أعلن سابقا نقل مكتبه من حي الشيخ جراح إلى باب العامود للمشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى.





رام الله - دنيا الوطنأكد عضو الكنيست إيتمار بن غفير مشاركته اليوم في مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بالقدس.