دولي

السلطات الأوكرانية تتوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

السلطات الأوكرانية تتوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، (إيرينا فيريشتشوك)، توصّل بلادها إلى اتفاقٍ مبدئي مع روسيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول.

وقالت (فيريشتشوك) في تصريح عبر (تليجرام)، "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ".


وأضافت "تمّ التوصّل إلى اتفاق مع روسيا حول ممرّ إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا، هو الأوّل من نوعه منذ السبت".

وقد قال عمدة ماريوبول إننا "نأمل في إجلاء 6000 شخص من المدينة المحاصرة في 90 حافلة اليوم".

 

أخبار ذات صلة

بريطانيا تعتزم التصويت على قرار التحقيق مع جونسون حول قضية مخالفة قيود الإغلاق

بريطانيا تعتزم التصويت على قرار التحقيق مع جونسون حول قضية مخالفة قيود الإغلاق

بريطانيا تعلن نيّتها سحب اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية

بريطانيا تعلن نيّتها سحب اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية

قائد أوكراني: نواجه آخر أيامنا إن لم يكن ساعاتنا في ماريوبول

قائد أوكراني: نواجه آخر أيامنا إن لم يكن ساعاتنا في ماريوبول

تواصل قتال الشوارع في مدينة ماريوبول الأوكرانية

تواصل قتال الشوارع في مدينة ماريوبول الأوكرانية

لافروف: روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

لافروف: روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

مصدره &#34;العراق&#34;.. هجوم سيبراني على مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال

مصدره "العراق".. هجوم سيبراني على مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال

في اتصال هاتفي.. أردوغان ونظيره الإسرائيلي يبحثان التطورات في الأقصى

في اتصال هاتفي.. أردوغان ونظيره الإسرائيلي يبحثان التطورات في الأقصى

الموافقة على عضوية إسرائيل في اتفاقيّة اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء

الموافقة على عضوية إسرائيل في اتفاقيّة اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

هيئة الأسرى: محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

&#34;التعليم العالي&#34;: فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

"التعليم العالي": فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية

شاهد: شبان يؤدون صلاة الفجر بمنطقة باب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى

شاهد: شبان يؤدون صلاة الفجر بمنطقة باب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى

عضو بالكنيست يعترف: مستوطنة (حوميش) أراضٍ فلسطينية ودخول الاسرائيليين إليها ممنوع

عضو بالكنيست يعترف: مستوطنة (حوميش) أراضٍ فلسطينية ودخول الاسرائيليين إليها ممنوع

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس

مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

منوعات

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

شاهد: شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول زواجها بعد حسام حبيب

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

بعد إعتزالها.. حلا شيحة تشارك مع جمهورها رحلتها في تأدية مناسك العمرة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تكشف عن خطوبتها وثروتها الضخمة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد كيف هنأت هيا الشعيبي طليقة شهاب جوهر بزفافها.. وهاجمت إلهام الفضالة

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ&#34;جاموسة&#34; بسبب صور زفافها

شاهد: هنادي مهنا تصف نفسها بالـ"جاموسة" بسبب صور زفافها

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف &#34;مش مرات أبوها&#34;

شاهد: إنتصار تشن هجوم لاذع على شيماء سيف "مش مرات أبوها"

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

شاهد: مي عز الدين توجه رسالة قوية لنبيلة عبيد

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

عربي

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا