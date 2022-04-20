السلطات الأوكرانية تتوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، (إيرينا فيريشتشوك)، توصّل بلادها إلى اتفاقٍ مبدئي مع روسيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول.وقالت (فيريشتشوك) في تصريح عبر (تليجرام)، "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ".وأضافت "تمّ التوصّل إلى اتفاق مع روسيا حول ممرّ إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا، هو الأوّل من نوعه منذ السبت".وقد قال عمدة ماريوبول إننا "نأمل في إجلاء 6000 شخص من المدينة المحاصرة في 90 حافلة اليوم".