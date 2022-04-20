شؤون فلسطينية

"المرور": وفاتان وخمس إصابات في تسع حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور": وفاتان وخمس إصابات في تسع حوادث سير خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المرور أن تسع حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، خلفت وفاتين وخمس إصابات اثنتان منها بجروح خطيرة وإصابة متوسطة وأخرى بجروح طفيفة.

وبينّت أن أضراراً ماديةً وتلفيات وقعت في 17 مركبة ومكونات الطريق نتيجة تلك الحوادث. 

وكانت شرطة المرور قد أعلنت مساء أمس عن وفاة الشاب (محمود عبد الله شراب /21 عاماً) والفتى (سليم حسام شراب / 14 عاماً) إثر جروح خطيرة أصيبا بها بانقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على شارع صلاح الدين قرب مفترق المطاحن بالمحافظة الوسطى بينما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة.

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