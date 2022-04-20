الملك عبد الله الثاني يعود إلى الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

عاد العاهل الأردني الملك عبد الثاني إلى الأردن، أمس الثلاثاء، بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا، خضع خلالها لعملية جراحية.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعودة الملك عبد الله إلى الأردن، قادما من ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراحية، تكللت بالنجاح.وكان في استقباله، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.وكان الملك عبد الله قد أجرى، يوم الثلاثاء، الماضي عملية جراحية في مركز متخصص بفرانكفورت، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.