بريطانيا تعتزم التصويت على قرار التحقيق مع جونسون حول قضية مخالفة قيود الإغلاق

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس العموم البريطاني، عن موعد عقد جلسة للنواب من أجل مناقشة اقتراح إحالة (بوريس جونسون) إلى لجنة التحقيق في الامتيازات بالبرلمان.ووفق موقع (رؤيا الإخباري)، قال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، إن "النواب سيصوتون، الخميس المقبل، على ما إذا كان ينبغي التحقيق مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، لتضليله البرلمان عن عمد بشأن انتهاك قوانين الإغلاق التي فرضتها حكومته للحد من تفشي فيروس كورونا"وتابع "هويل أنه سيتيح الوقت للنواب لمناقشة الاقتراح بشأن إحالة بوريس جونسون إلى لجنة التحقيق في الامتيازات بالبرلمان".وقد جاء الاقتراح على خلفية الغرامات التي فرضت على جونسون ووزير المالية ريشي سوماك كجزء من تحقيق تجريه شرطة العاصمة في حفلات غير قانونية عقدت في داونينغ ستريت ومقار حكومية أخرى خلال عمليات إغلاق كوفيد في عامي 2020 و2021