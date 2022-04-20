حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق صباح اليوم

وأكدت المرور بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





وأشارت الى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.



