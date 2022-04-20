بريطانيا تعلن نيّتها سحب اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الضرائب والجمارك البريطانية، نيّتها إلغاء اعترافها ببورصة موسكو للأوراق الماليةووفق موقع (رؤيا الإخباري)، فقد صرّحت الهيئة خلال بيان لها، "إن هذه الخطوة تعني أن المستثمرين الذين يتداولون أوراقا مالية في بورصة موسكو لن يستفيدوا من مزايا ضريبية محددة في بريطانيا"وأضافت أن "القرار جاء ردا على فرض روسيا حظرا على قيام الوسطاء الماليين ببيع الأصول إلى غير المقيمين في روسيا، وهو ما يعني أن شركات الوساطة لم تعد قادرة على العمل، وفقا للمعايير المتوقعة من البورصات المعترف بها في بريطانيا".