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رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبد الله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، يوم أمس، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.

كما وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه حضر أداء اليمين الدستورية عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.

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