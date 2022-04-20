الإدارة العامة للطوارئ تكشف أسباب منع نقل الموتى بسيارت الإسعاف

وأوضح أن "القصد من القرار منع نقل الموتى من ثلاجة الموتى إلى المقبرة فقط، أما حالات الوفاة في البيت أو الحوادث فيتم نقلها إلى المشفى بواسطة سيارة الإسعاف، ومحاولة إنعاش الحالة، وذلك لأن من يعلن الوفاة هو الطبيب فقط وليس المسعف".







رام الله - دنيا الوطنأصدر مدير عام الإدارة العامة للطوارئ، د.مصطفى القواسمة، تصريحًا صحفيًا حول قرار عدم نقل الموتى في مركبات الإسعاف، ونقلهم بمركبات نقل الموتى المتوفرة في الوطن بدلًا عنها.وقال القواسمة خلال تصريح نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على (فيسبوك)، إنّنا "اتخذنا قرار منع نقل الموتى بمركبات الإسعاف، لمصلحة المواطن، فاستخدام سيارات الإسعاف لنقل الموتى قد يحرم مواطناً مريضاً من الخدمات، وذلك لأن عملية نقل الميت تحتاج ما يقارب ٤ ساعات، وفي هذا الوقت فإن مركبة الإسعاف لن تقدم خدماتها لأي مواطن مريض أو حالات طارئة".