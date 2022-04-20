ليبيا..صالح يؤكد عدم قانونية التعامل مع حكومة الدبيبة





وقال دبلوماسي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت في اجتماع الثلاثاء على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.









رام الله - دنيا الوطندعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باعتبارها منتهية الصلاحية. كما هدد باتخاذ إجراءات ضد المخالفين مشيرا إلى أن حكومة فتحي باشاغا هي صاحبة الشرعية من قبل البرلمان.هذا، ولا يزال الدبيبة يرفض تسليم السلطة في العاصمة طرابلس، للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا التي منحها البرلمان الثقة قبل أكثر من شهر، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).وأكد عقيلة صالح عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة أو التخاطب باسمها، لكونها منتهية الولاية. وشدّد على ضرورة أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها السلطة التنفيذية، وفق قرار مجلس النواب رقم واحد للعام الحالي.وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة، خصوصا وأن مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تنتهي بنهاية شهر أبريل الجاري.